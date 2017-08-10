Стефано Габбано назвал певицу Селену Гомес уродиной

Дизайнер итальянского модного дома Dolce & Gabbana редко ограничивает себя в выражениях и держит свое мнение при себе. Теперь же он решил «одарить» своей критикой и певицу Селену Гомес.

Стефано Габбано отреагировал на пост в Instagram-аккаунте The Catwalk Italia. На этой странице были опубликованы фотографии Селены Гомес, на которых звезда была запечатлена в красных платьях. В комментариях под снимками Габбано написал «Какая уродина». Более того, на этом оскорбления от дизайнера не закончились.

Стефано Габанно согласился с юзером, который сравнил Селену Гомес с померанским шпицем. Слова дизайнера вызвали бурную волну негодования пользователей. За то, что тот оскорбил Селену Гомес, пользователи назвали Стефано Габбано «жалким стариком». По мнению пользователей, дизайнер попросту «завидует» молодой и привлекательной певице. Сама Селена Гомес никак не отреагировала на критику дизайнера, решив оставить оскорбления без своего комментария.