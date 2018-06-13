"Не опаздывайте": Харламов научил сборную России играть перед открытием ЧМ-2018

Накануне матча с Саудовской Аравией юморист оставил российским футболистам свое ироничное "напутствие". Он записал обращение на камеру и разместил запись на своей странице в Instagram.

В среду Гарик Харламов удаленно научил сборную России играть в футбол. Перед открытием ЧМ-2018 он предупредил спортсменов о том, где пройдет их первый матч и в какую игру предстоит играть. Артист сформулировал главное футбольное правило: нужно забить мяч в ворота соперника. Он добавил, что добиться цели можно лишь через пас, быстрый бег и без штрафных карточек.

Гарик Харламов напомнил: игра с Саудовской Аравией состоится 14 июня в 18:00 "где-то в районе "Лужников"". Он заявил, что верит в сборную России, а напоследок призвал игроков не опаздывать.



