"Забыла снять бахилы?": Наталья Водянова прогулялась по Парижу в туфлях-пакетах

Некоторые пользователи сети сошлись на мнении, что супермодель пытается спасти новые туфли от дождливой погоды, другие же отметили, что она, скорее всего, решила задать новый тренд в моде.

Популярная 36-летняя модель и актриса Наталья Водянова прогулялась по Парижу в туфлях-пакетах. Такой вывод сделали ее поклонники после того, как увидели одну из последних фотографий в ее личном профиле фотохостинга Instagram. "Забыла снять бахилы?", "Ой мамочка, а это дизайн такой ??? Или чтоб не испачкать туфельки их завернули в пакет ....", "ноги не потеют в этих целлофанах?" (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены), - писали те, кому не пришелся по душе новый писк моды.

Тем не менее, нашлись и те, кто по достоинству оценил задумку Водяновой, а также осыпал ее комплиментами. "С Ваших образов можно брать примеры. Как редко в наше время можно встретить естественную красоту) Спасибо за то, что наполняете этот мир добротой и женственностью", - писали восторженные фанаты. По их мнению, такая обувь - настоящий маст-хэв для тех, кто живет в дождливых регионах, например, в Питере.