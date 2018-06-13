Тарасов поздравил энергичную маму прыжками на батуте

13 июня российский футболист отмечал день рождения своей родительницы. В честь 55-летия, он активно отдохнул со своей мамой и отчитался в Instagram.

Дмитрий Тарасов провел среду на даче, где и проходил юбилей близкой родственницы. Вместе с энергичной мамой он активно прыгал на батуте. Именно такую фотографию спортсмен выбрал для современной поздравительной открытки.

Сын поздравил свою маму не только праздничными прыжками но и текстом в описании к публикации. Он отметил хорошее здоровье именинницы, которая даже в 55 лет может позволить себе веселье и озорство. Дмитрий Тарасов пожелал матери ещё более крепкого здоровья, энергичности и счастья.

Как видно на снимке, женщина осталась довольна прыжками. В отличии от некоторых подписчиков. Они осудили Дмитрия Тарасова за беспечный досуг и призвали уделять больше времени футбольным тренировкам. Однако поклонники осадили хейтеров. Они напомнили, что у спортсмена есть недавно родившая жена и маленькая дочка, за которыми необходим уход.



