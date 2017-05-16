Бывший муж Анджелины Джоли спустя 15 лет раскрыл причину их развода

Второй супруг Анджелины Джоли, с которым актриса прожила в браке три года, Билли Боб Торнтон спустя 15 лет раскрыл настоящую причину их развода. Об этом передают зарубежные СМИ.

В недавнем интервью сценарист и режиссёр Билли Боб Торнтон, который находился в официальном браке с голливудской красавицей Анджелиной Джоли с 2000 по 2003 годы, наконец-то назвал настоящую причину развода. По словам мужчины, он до сих пор поддерживает приятельские отношения с актрисой и не держит на неё зла.

Торнтон утверждает, что они оба решили завершить свои отношения, поскольку Анджелина являлась космополитом и хотела много детей, а Билли Боб наоборот любил одиночество и не был готов продолжать свой род. По мнению мужчины, это единственная проблема, которая тогда была у их семьи.