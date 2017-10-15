Певица, которая лишь полгода назад стала мамой, выбрала для посещения мероприятия стильный классический белый костюм и красные лодочки, однако не стала ничего надевать под оверсайз-пиджак.

Известная 28-летняя исполнительница Рита Дакота пришла на музпремию "Жара" в обычном бюстгальтере. Фотография образа, в котором она решила появиться на публике была опубликована на ее личной странице в Instagram. На ней она запечатлена вместе с супругом и отцом ребенка Владом Соколовским. В то время, когда до родов певице уже оставалось не так долго, она стала посещать различные светские тусовки все реже, однако в последнее время возвращает былую активность.

Можно сказать, что поклонники уже привыкли к откровенным образам Риты Дакоты на улице. Также стоит отметить, что в последнее время все больше знаменитостей отдают предпочтение более открытому крою одежды. В этот раз многие поклонники певицы были удивлены, что для выхода в свет она выбрала, как он посчитали, обыкновенный бюстгальтер. По их мнению, если уж она решилась на такие откровения, то делать это нужно было с большим чувством стиля. Так, ей посоветовали дополнить данный образ топом в бельевом стиле.