СМИ: располневшая Бейонсе уже не может скрывать свою беременность

На концертах певица уже не может прятать весьма округлившийся живот. Источники из окружения Бейонсе утверждают, что все ее близкие уже догадались о беременности, но сама звезда старается это скрывать.

Как сообщают СМИ, певица Бейонсе уже не может скрыть своей беременности, так как живот уже сильно округлился, а концертные наряды на ней попросту не сходятся. Сейчас она и ее муж Jay Z выступают в рамках своего мирового турне On the Run II. Как утверждают поклонники Бейонсе, некоторые костюмы стали малы, от чего живот певицы выпирает еще сильнее.

Сама Бейонсе не спешит комментировать новость о своей возможной беременности. Некоторые поклонники предполагают, что певица может быть и не беременной, а живот и слишком обтягивающие костюмы стали причиной банального набора лишнего веса.

Тем не менее, СМИ ссылаются на источники из окружения Бейонсе и пишут, что многие близкие певицы уже давно догадались о ее беременности. А сама певица, скрывает этот факт, стараясь как можно дольше оставить его без внимания прессы. Однако, скрыть возможную беременность становится все сложнее, живот растет, а костюмы все сильнее «врезаются» в округлившиеся формы.