Голодающая Малышева показала стройные формы и пышную грудь

В своем Instagram Елена Малышева рассказала о том, как ей удалось удачно сэкономить на платье для важного мероприятия и сделать необычный наряд. Как отметили пользователи, звезде шоу о здоровье стоит чаще выбирать одежду с глубоким декольте.

Елена Малышева борется с лишним весом и делится подробностями своей диеты со своими подписчиками в Instagram. Она рассказывала, что ради стройного тела выбрала для себя голодовку. Теперь же, когда диета стала давать «первые плоды», Малышева показала фигуру в облегающем платье.

По словам Малышевой, она сумела сэкономить на наряде, который ей обошелся примерно в 5 тысяч рублей. За эти деньги ей прислали из другой страны сразу два платье, одно из которых стало накидкой, а второе – непосредственно платьем.

Малышева показала, как выглядит в платье, а пользователи отметили, что у звезды «внушительный» бюст, который ей стоит демонстрировать чаще. Поклонники Малышевой похвалили звезду за красивую фигуру и заявили, что ей стоит обратить внимание на наряды, имеющие глубокое декольте. В комментариях появляется масса комплиментов, в которых юзеры отмечают стройность форм и пышную грудь Малышевой.