Ученые доказали, что женщины лучше чувствуют вкус вина

Испанские ученые доказали, что настоящими ценителями вина являются женщины, а потому из них получаются лучшие сомелье. Дело в том, что барышни лучше чувствуют вкус вина, чем мужчины.

Ученые из Технического университета Мадрида провели эксперимент, где попросили 208 добровольцев мужского и женского пола вслепую рассказать о вине, который они попробуют. Результаты показали, что представительницы прекрасного пола более точно и детально смогли описать свои вкусовые чувства после дегустации анного благородного напитка.

Профессор Каролина Чая сказала, что женщины заметили больше различий между винами, чем мужчины. Исследователи связали это с тем, что у женщин более развиты вкусовые рецепторы, нежели у представителей сильного пола.