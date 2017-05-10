Ивлеева и Элджей громко намекнули на свой роман

Сегодня, 09:33 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая и рэпер одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram совместное сэлфи. Анастасия Ивлеева добавила в описании красноречивые смайлы.

 Пара давно плодит слухи о своём романе. Всё началось с того, что Анастасия Ивлеева выложила на свою страницу фотографию с рэп-исполнителем. А вскоре она появилась на обложке сингла Элджея под названием "360". Поклонники сразу вспомнили, как ведущая умеет заводить отношения на работе - подобным образом она начала встречаться с Олегом Маями. Совсем недавно Ивлеева побывала на церемонии "Муз-ТВ". В беседе с журналистами она выразила восхищение Элджеем.

Теперь на их отношения громко намекнула двойная публикация. Анастасия Ивлеева весьма нежно касается плеча предположительного избранника. К фотографии она добавила смайлы сердечка и держащейся за руки пары. Стоит отметить, что многие пользователи критикуют знаменитость за её выбор. Они считают Элджея недостойной парой. Некоторые также предположили, что пара просто демонстрирует роман ради "хайпа".


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Автор - Александр Лубяной
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