Хейтеры затравили Ольгу Бузову за новость о ее пропавшем голосе

Знаменитость пожаловалась, что давно не отдыхала и даже потеряла голос от постоянного напряжения. Несколько дней назад она уехала на отдых, чтобы выспаться и провести время в одиночестве.

Хейтеры затравили известную певицу и телеведущую Ольгу Бузову за новость о ее пропавшем голосе. Дело в том, что накануне она опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в спущенной ниже плеч красной рубашке и трусах. Пользователи сети было только начали обсуждать то, по какой причине она стала все чаще публиковать "откровенные" и "пошлые" снимки, однако у них появилась другая тема для разговора.

Один из фанатов поинтересовался у Бузовой, что сейчас происходит с ее голосом и удалось ли ей его восстановить, она же ответила отрицательно. После этого началось бурное обсуждение ее вокальных способностей. Хейтеры стали писать, что невозможно восстановить то, чего нет, упрекая ее в непрофессиональности. Также многие из них посоветовали ей просто заканчивать карьеру певицы.

Тем не менее, известно, что певица не привыкла останавливаться перед подобными трудностями. В своем Instagram она сообщила, что уже идет на поправку благодаря советам, которые ей дали поклонники.