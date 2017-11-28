«Безжизненные роботы»: Принц Гарри и Меган Маркл испугали зрителей телешоу своими «стеклянными» глазами

Новоиспеченная супружеская пара посетила шоу талантов Britain’s Got Talent. По мнению зрителей программы и пользователей Сети, принц Гарри и Меган Маркл вели себя крайне неестественно.

В СМИ предположили, что на шоу присутствовали не настоящие принц Гарри и Меган Маркл, а их восковые фигуры. Сообщается о том, что в музее мадам Тюссо в скором времени появятся восковые копии новоиспеченной пары, а представить новые фигуры решили на британском шоу талантов.

Однако, пользователи не поверили в версию о восковых фигурах, так как Меган Маркл и принц Гарри двигались во время съемок, поворачивая головы и улыбаясь. Зрители телешоу отметили, что вид «стеклянных» глаз и движения «бездушных роботов» их сильно испугали.

В Сети уже появился ролик, на котором один из юзеров сильно удивлен внешним видом принца Гарри и Меган Маркл. Многие уже предположили, что королевских супругов заменили роботами или двойниками. Однако, зачем принцу Гарри и Меган Маркл настоящие или роботизированные двойники – пользователи предположить не могут.