Поклонники Ольги Рапунцель возмутились беременной крёстной её дочери

Звезда телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель поделилась с поклонниками новостями о своей дочери. В Instagram она рассказала, что собирается крестить дочь, а крёстной матерью станет её сестра. Однако поклонников возмутило то, что на данный момент Алёна находится в положении.

На странице Рапунцель в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала о том, как проходит её жизнь. Сама Ольга считает, что слишком долго не общалась с подписчиками. Произошло это из-за того, что большую часть своего времени звезда «Дома-2» проводит вместе со своей дочерью. С девочкой она посещает врачей, сдаёт анализы. Она поделилась с фанатами тем, что ребёнок растёт, чем радует свою маму. Новостью для поклонников стало то, что Рапунцель собирается крестить дочь, а крёстной будет сестра Ольги. В конце публикации она поделилась радостью от приобретённого платья, не забыв прорекламировать магазин, в котором его купила.

Поклонников удивило то, что крёстной для девочки станет сестра Ольги – Алёна. Они обратили внимание на то, что девушка сейчас беременна, из-за чего, по мнению некоторых, она не может принимать участия в крещении. Однако фанаты Рапунцель поспешили её защитить, опровергнув мнение о невозможности Алёны стать крёстной из-за её положения.