Лена Миро сравнила депутата Госдумы с Адольфом Гитлером

Лена Миро обратила своё внимание на выступление председателя Госдумы по вопросам семьи Тамары Плетнёвой. Обращение депутата к девушкам не заниматься с иностранцами сексом во время Чемпионата мира она посчитала возмутительным.

Сам факт таких высказываний блогер считает показателем того, что Россия является не цивилизованной страной. Отношение депутата к детям, родившимся из-за контакта с иностранцами, заставили её назвать Плетнёву «выжившей из ума». Рассуждения Тамары о страдании детей из-за того, что они отличаются по расовым или национальным признакам стали причиной того, почему Лена провела параллель с нацистской Германией и Адольфом Гитлером.

Блогер уверена, что такие мысли не приемлемы для чиновников высокоразвитого государства, которым они считают Россию. Лена считает, что расизм в заявлениях депутата может служить весомым поводом для бойкотирования всей страны со стороны футболистов, приехавших на соревнование. Миро также полагает, что Плетнёву стоит отправить в отставку, так как она не соответствует понятиям цивилизованного государства.