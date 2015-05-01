В Британии мужчина с женской грудью решился на операцию

27-летний Дэвид Стивенсон решился лечь под нож хирурга, не вынеся издевок и шуток со стороны сетевых троллей. Все дело в том, что его грудь была не «мужского» размера.

В реалити-шоу «Make or Break», Дэвид обнажился по пояс вместе с другими участниками шоу. Контраст был разителен: рядом с обладателями завидного пресса он выглядел совсем «обабившимся». Грудь напоминала женскую и это стало причиной для троллинга. И дело было вовсе не в физической запущенности Стивенсона, а в гормональном дисбалансе, который увеличивает грудь. Фотографии «грудастого» Дэвида быстро разошлись по Сети и стали популярным мемом.

Когда выносить троллинг стало совсем невмоготу, Стивенсон решился обратиться к пластическим хирургам.Стоимость операции – три тысячи долларов, его не отпугнула. Операция по удалению груди прошла успешно. Тем не менее, преобразившемуся после пластики Дэвиду, устроители реалити-шоу долго не разрешали продемонстрировать результаты.

Спустя время он, наконец, показал свою возмужавшую грудь. Присмиревшим троллям и простым пользователям он обещал вернуться к участию в шоу, где уже присмотрел себе даму сердца.