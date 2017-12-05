"Никаких открытий": Алексей Венедиктов раскритиковал "Дело Собчака"

Фильм "Дело Собчака" вышел в прокат. Алексей Венедиктов, который является главным редактором радиостанции "Эхо Москвы", рассказал о своих впечатлениях картины Ксении Собчак о своем отце.

По мнению Венедиктова, если назвать "Дело Собчака" документальной работой, то это холодный и абсолютно равнодушный фильм. Он сравнил кино Ксении Собчак с мемориалом из гранита. Редактор радиостанции подчеркнул, что зритель не узнает совершенно ничего нового и никаких открытий, а только порцию нового лукавства.

Венедиктов также назвал генерального прокурора Скуратова неудачным образом Черного Плаща, который преследовал Анатолия Собчака, невзирая на администрацию президента России.

Алексей отметил, что Вера Кричевская и Ксения Собчак стали создателями мифологии, если рассматривать "Дело Собчака", как художественный материал. Вот только, по мнению Венедитова, здесь зритель не увидит ни супергероя, ни трагедии, ни душераздирающей революции, а вместо этого - только простая история о "человеке со странной фамилией".

Напомним, что сама Ксения Собчак говорила о том, что главной идеей фильма она считает возможность разобраться в политической жизни ее отца. По мнению девушки, спустя столько лет в голове россиян сложилась путаница, а документальное кино подобного рода поможет узнать правду и разложить все по полочкам.