Ольга Бузова решила отомстить Тарасову и забеременеть

В своем микроблоге певица и телеведущая опубликовала интригующее фото, благодаря которому поклонники поняли, что Ольга ожидает ребенка.

В Instagram девушки появился снимок, на котором она позирует в цветастом платье. Подписчики сразу обратили внимание на то, что Бузова слегка поправилась и стала носить одежду свободного кроя. Также поклонники телеведущей догадались о беременности девушки благодаря тому, как она подписала публикацию. Под постом она написала: "Я жду тебя". Многие решили, что речь идет о ребенке Анастасии Костенко и бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова.

К слову, после развода с футболистом Ольга старательно пыталась скрыть депрессию и не показывать свои истинные эмоции. Девушка однажды даже написала пост в социальные сети о том, что терпеть не может женщин, которые разрушают супружеские пары. Этим, по мнению поклонников, она втоптала в грязь нынешнюю жену футболиста Анастасию Костенко (после свадьбы - Тарасова).

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не комментировала ничего, что связано с ее личной жизнью. Однако в социальных сетях активно размещала снимки с букетами цветов. Теперь большинство поклонников пришли к выводу, что Бузова решила забеременеть в отместку бывшему мужу.

К слову, неоднократно Бузова рассказывала о том, что у нее есть загадочный ухажер. Правда, есть и поклонники, которые считают, что ребенка Бузова может ожидать и от Романа Гриценко. Участник "Дома-2" долгое время старался добиться внимания от телеведущей, хотя и окончилась эта история далеко не хэппи-эндом.