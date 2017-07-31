"Получше нашей сборной": Поклонники предложили Андрею Малахову стать футболистом

Андрей Малахов в сети представил оригинальный анонс нового выпуска «Привет, Андрей». Посмотрев его, поклонники посоветовали телеведущему попробовать себя в качестве футболиста.

Поскольку уже 14 июня начинается финал ЧМ-2018, тематика нового выпуска «Привет, Андрей» коснётся в том числе и его. Также Андрей Малахов проанонсировал в шоу первую встречу Эдиты Пьехи и Барбары Брыльски. В ролике к новому выпуску телеведущий показал себя в качестве футбольного вратаря в матче, где судьёй был Стас Пьеха.

Андрей Малахов сумел поймать мяч, защитив ворота. Хоть это и было постановочным, однако интернет-пользователи заявили, что всё равно вышло «получше сборной», как сообщает «Версия.Инфо». Подписчики Малахова подчеркнули, что реальность победы российских футболистов в ЧМ-2018 воспринимают со скептицизмом. Сборной нужно какое-то чудо, и им бы мог стать даже Андрей Малахов.