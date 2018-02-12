Брэд Питт разозлился из-за беременности Дженнифер Энистон

Известный актер Брэд Питт довольно бурно отреагировал, увидев новость о беременности Дженнифер Энистон, его экс-супруги.

Дело в том, что СМИ называли отцом ребенка Энистон именно Брэда Питта. Различные издания и анонимные источники разглашали информацию о том, что пара якобы снова вместе и актеры даже планируют рождение ребенка. Известно, что Брэд Питт увидел подобную статью в популярном глянцевом издании и пришел в недоумение.

Представитель актера потребовал от издания написать опровержение. Работники журнала принесли свои извинения и признались, что немного перегнули палку. Они добавили, что, мол, подозревать Дженнифер Энистон в беременности от Брэда Питта уже стало традицией еще с 2000 года. Представители актрисы так же опровергли информацию о том, что пара снова воссоединилась.

Напомним, что Брэд и Дженнифер познакомились на съемках культового телесериала "Друзья". В 2000 году пара узаконила свои отношения. Спустя пять лет стало известно об их разводе. Сама Дженнифер признавалась, что отношения портились из-за того, что у пары не получалось завести детей. Многие поговаривают о том, что развод в семью пришел после того, как Брэд познакомился с Анджелиной Джоли, но такую версию уже отрицал сам актер.