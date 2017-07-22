Алла Пугачева рассказала о треугольнике с Галкиным и Киркоровым

Алла Пугачева дала интервью Олегу Меньшикову. Полного видео еще нет в сети, однако стали появляться интересные отрывки.

Например, Алла Борисовна призналась, что их жизнь с Максимом Галкиным и Филлипом Киркоровым напоминает ей любовный треугольник Лили Брик, Иосифа Брика и Маяковского. По словам Примадонны, если перечитать историю этих людей, то сразу видны поражающие сходства с ее жизнью.

Напомним, что с Филлипом Киркоровым Алла прожила 10 лет в законом браке. Даже после развода бывшие муж и жена продолжали тесно общаться. Не раз Киркоров заявлял на публике, что все еще испытывает чувства к Алле Пугачевой.

Также певица прокомментировала, почему спустя годы отношений с Масимом Галкиным она все же решилась выйти за него замуж. По ее признанию, она сама об этом даже не думала, однако Максим все же предложил узаконить отношения. Алла спросила, сможет ли она спокойно прожить с ним старость, на что Галкин дал ей понять, что бояться рядом с ним ей точно нечего.