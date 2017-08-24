"Грязные памперсы и утки": Осин пожаловался на одиночество в больнице

Знаменитый исполнитель после ДТП оказался в больнице, где его вовсе не устраивают условия, в которых ему приходится находиться. Так, он пожаловался на то, что врачам абсолютно плевать на его здоровье.

Как известно, звезда 90-х Евгений Осин долгое время страдал от алкоголизма, а затем отправился проходить лечение в Таиланд. С тех пор он завязал с алкоголем и даже прикупил себе мотоцикл, однако первая езда вышла для него "боком". Так, Осин попал в ДТП и теперь вынужден находиться в больнице со сломанной рукой.

Абсолютно все навевает на исполнителя тоску, о пребывает просто в невыносимых условиях. Осин рассказал, что его окружают пациенты в грязных памперсах, утки длительное время никто не выносит, а кормят и вовсе отвратительно. Сам певец подозревает, что медикам абсолютно наплевать на его здоровье, ведь он находится в больнице около двух недель, а рука так и не начала срастаться. Ему обещали, что вызовут из другой больницы первоклассного профессионала и он проведет операцию, однако этого так и не произошло.

Только находясь в больнице, Осин по-настоящему осознал, что такое одиночество. О отметил, что от бессилия ему хочется кричать, а также то, что пока он "валяется на койке", некому зарабатывать деньги и выйдя из больницы, ему не на что будет жить.