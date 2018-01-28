"Толстое ничто": Якубович раскрыл секрет своего феноменального похудения

По словам Якубовича, его стимулом стали жена и дочь. Он не хотел, чтобы семья стыдилась его и решил экстренно предпринимать меры по избавлению от лишнего веса.

Ведущий популярной передачи "Поле Чудес" Леонид Якубович как-то раз признался, что его вес ранее составлял более 100 килограммов, однако секрет своего феноменального похудения раскрывать не спешил. В последнем интервью он рассказал о том, что главным стимулом стали его жена и дочь. Якубович отметил, что в один прекрасный день он встал перед зеркалом и подумал о том, что он "толстое ничто".

Его жена и дочь являются красивыми женщинами, скоро они намеревались отправиться на море с семьей, и Якубович решил, что им будет стыдно находиться рядом с таким толстым человеком. В отражении он увидел 100-килограммового мужчину, у которого не видно шеи, а когда в последний раз он видел свои собственные ноги, Якубович и не помнит.

Тогда он решил для себя, что его семья больше никогда не будет стыдиться своего отца и отправился с дочерью на тренировку по теннису. Телеведущий признался, что тренировки давались ему тяжело, однако Якубовичу все же удалось сбросить около 30 килограммов и теперь, в свои 73 года, он продолжает следить за собой и занимается спортом.