«Я очень люблю свою страну»: Ургант прокомментировал новость о своем переезде в Израиль

Шоумен решил разъяснить ситуацию, которая появилась в СМИ. По словам Урганта, он действительно находится в Израиле, но причина его отъезда отнюдь не эмиграция.

Иван Ургант обратился к своим поклонникам со своей страницы в Instagram. Там он разместил снимок с двумя своими дочками и написал в описании пояснение к сложившейся ситуации. Многих заинтересовала информация о том, что Ургант стал гражданином Израиля и переехал туда со своей семьей. Оказалось, что даже отец шоумена не смог прокомментировать такие данные, так как не знал о происходящем.

Теперь же Ургант рассказал о причинах своей поездки в Израиль. Шоумен поблагодарил подписчиков за волнение и беспокойство, но попросил их не «пугать» его бабушку «мифической эмиграцией». По словам Урганта, он действительно отправился в Израиль, только не на всю жизнь, а на два дня.

Дело в том, рассказал Ургант, что в Израиле похоронены женщины, которые его воспитали и которых он очень любит – его прабабушка и тетя. Шоумен отметил, что он остается гражданином России и «очень любит свою страну».

Ургант завил, что не собирается уезжать из России. Также он поздравил пользователей с наступающим Днем России и напомнил, что уже вечером он появится в шоу на Первом канале. Пользователи поблагодарили Урганта за прояснение ситуации и написали, что рады опровержению слухов.