"Мозг взорван": Экс-жена Серова назвала премию "МУЗ ТВ" "отвратительным дном"

Бывшая жена Серова отметила, что в шоке с тех, кого в настоящее время называют певицами, а также отметила, что всегда знала, что российский шоу-бизнес скатился на дно, однако не осознавала, до какой степени.

Буквально недавно прошла церемония вручения премий канала "МУЗ ТВ", которую решилась посмотреть бывшая супруга исполнителя Александра Серова Елена Стебенева. Она стала набирать популярность после того, как поучаствовала в нескольких скандальных федеральных шоу, посвященных ее разводу с бывшим мужем.

Стебенева написала, что впервые за множество лет решила посмотреть церемонию вручения премий "МУЗ ТВ" и была шокирована увиденным. Она отметила, что ее "мозг взорвался" и она отстала от жизни, раз ничего не понимает в современной музыке и не считает певицами Светлану Лободу и Ольгу Бузову. Елена также рассказала о том, что никогда не сомневалась в том, что в российском шоу-бизнесе все прогнило, однако не могла подумать, что все настолько плохо.

Прошедшую премию "МУЗ ТВ" она сравнила с "отвратительным и бездушным дном", отметив, что Боги должны помочь всем людям. Также она начала переживать за свою дочь Мишель Серову, которая также решила связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Стебенева заявила, что всегда знала, что в этом мире все продается и покупается, однако до сих пор не может с этим смириться.

Многие подписчики заметили, что Стебенева сама отправила дочь на сцену, хотя она далеко не блещет талантом. Сама экс-супруга Серова заявила, что у Мишель есть голос, однако нет музыкального образования. Она сама не стесняется признаться в том, что ее дочь не обладает особым талантом, однако и не считает ее бездарностью.