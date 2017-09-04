Певица Елена Темникова в купальнике сравнила себя в хомяком

Популярная певица Елена Темникова на новом фото в Instagram в очередной раз продемонстрировала свою идеальную фигуру в купальнике. Однако поклонники не ожидали, что сама артистка считает, что похожа на хомяка.

Елена Темникова в личном микроблоге под снимком в черном купальнике написала: «Одна подписчица заметила, что многие артисты выглядят дико надменно на фото, всегда без улыбки. Не знаю, как все. Но когда я улыбаюсь, у меня щеки, как у хомяка. Поэтому так!». Пользователи Сети оказались другого мнения и стали писать только лестные комментарии.

«Никакой не хомячок, наоборот, когда ты улыбаешься - очень красивая», «Как же ты прекрасна! Идеальна!» , «Ты очаровательная девушка», «Всем бы такие «щеки» как у хомяка», «Леночка, ну что ты, ведь такая красивая?», - заявили пользователи Сети.