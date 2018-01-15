Лена Миро прокомментировала появление стриптизёров на девичнике Оксаны Лаврентьевой

Лена Миро не интересуется тем, чем занимается Оксана Лавреньтева, но её возмутили фотографии с девичника женщины. Блогер считает, что вызывать стриптизёров за день до свадьбы отвратительно.

«Кто это вообще такая, и, если честно, и знать не хочу», - пишет на своей странице Лена. Но и не род деятельности Лаврентьевой стал поводом для внимания со стороны блогера, а совсем другое. Миро случайно наткнулась на фотографии с девичника Оксаны, которые её смутили и заставили задуматься. По мнению Лены, само мероприятие ничем не отличалось от стандартных девичников. И если выступление на празднике Полины Гагарины блогер оставила без внимания, то появление стриптизёров она назвала ужасом.

Она считает, что вызывать представителей данной профессии на последний день вне брака значит заранее подорвать семейную жизнь. Лена обратила внимание и на то, что сам девичник Лаврентьева назвала «Последним днём свободы». Для Миро подобное отношение к свадьбе является отвратительным знаком, и она не знает, как после подобного супруг сможет доверять Оксане. В конце публикации блогер обратилась к поклонникам с вопросом о том, как бы они отреагировали на то, что на девичнике или мальчишнике их второй половины появятся стриптизёры