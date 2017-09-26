Темнокожая актриса поделилась нюансами работы из-за расы

Сандра Окли снялась в одном из эпизодов культового сериала «Секс в большом городе». Темнокожая актриса рассказала о сложностях таких ролей и об ощущениях, когда на съёмочной площадке нет актёров с таким цветом кожи.

Сандра Окли появляется в третьем сезоне сериала в эпизоде «No Ifs, Ands and Butts». Она сыграла сестру парня, с которым встречалась одна из главных героинь. Её персонаж сначала рад за брата, который нашёл любовь, но потом понимает, что у будущей золовки белая кожа, и кардинально меняет своё решение. Из-за ссор, пара разошлась.

Сейчас актрисе неловко вспоминать этот опыт, хотя для неё в 20 лет это был невероятный опыт. Она была счастлива стать частью одного из главных сериалов 90-х годов. Сандра говорит, что было глупо соглашаться играть столько стереотипного чернокожего персонажа, ведь это только усугубляет предвзятое отношение к другим людям. Спустя годы девушка поняла, что, будь у неё шанс все переиграть, она бы не согласилась на эту роль.