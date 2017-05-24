Месяц работы, 100 метров ткани: Белла Потёмкина опубликовала видео создания платья Ольги Бузовой

Платье Ольги Бузовой для Премии Муз-ТВ произвело настоящий фурор. Для самых любопытных поклонников Белла Потёмкина, которая и создала шедевр, опубликовала видео процесса.

Как оказалось, платье создавалось буквально руками самой Беллы Потёмкиной. По словам модельера, на наряд ушло более 100 метров нежно-розовой ткани. Работа руками Беллы Потёмкиной и её помощницы велась почти целый месяц, и результат восхитил певицу. Не менее восторженной осталась и дизайнер: «Мурашки по коже. Слезы радости на глазах. Пересматриваю это видео и понимаю, что мы создаем историю. Волшебная Красота. Спасибо, Оля, за этот бесценный опыт».

«Изюминкой» стал 10-метровый съёмный шлейф, который до сих пор обсуждают российские модницы. Однако он получил меньше позитивных отзывов. Поклонники отметили, что в какой-то момент шлейф стал похож на ковровую дорожку и вызывал только смех, но не восторг. Также подписчикам страницы Беллы Потёмкиной не понравился образ самого модельера. Его следовало бы сделать более уникальным или таким же утончённым, как и платье Ольги Бузовой, считают поклонники.