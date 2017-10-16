15 кило - долой: СМИ узнали секрет феноменального похудения Анны Михалковой

44-летняя дочь Никиты Михалкова вместе с сыновьями покрасовалась на Кинотавре в Сочи. Корреспонденты заметили непривычную стройность актрисы и выпытали, как ей удалось сбросить лишний вес.

Ранее Анна Михалкова уже намекала на свои успехи в области похудения. Она намекнула, что уже припасла короткие платься и туфли на высоком каблуке, которые будет носить после достижения более стройных форм.

Как показала красная дорожка кинофестиваля, похудение Анны Михалковой стремится к феноменальному уровню. Она сообщила, с сбросила долой целых 15 кило. Как узнали представители СМИ, артистке в этом помог регулярный бег и особая диета.

Секрет последней заключается в следующем: Анна Михалкова кушает наиболее калорийные блюда до полудня. Частым завтраком стала овсянка на воде с сухофруктами, но без сахара. К ней шел 50-граммовый кусочек филе курицы с томатами и зеленью, а также стакан йогурта. На обед диета позволяет суп на нежирном бульоне, запеченный кусочек рыбы или мяса, овощные салаты и вареные яйца.

Анна Михалкова предельно облегчила свой рацион после 15 часов. Он заключается в салате из зелени и огурца, а также обжаренных на гриле помидорах и сладких перцах. В это время порция должна весить не более 150 граммов. Допускается около 200 миллилитров обезжиренного кефира.

Еженедельно Анна Михалкова делала себе разгрузочный день из фруктовых блюд. За сутки она употребляла 300 граммов свежего ананаса, пила несладкий зеленый чай, до 300 миллилитров свежевыжатого сока из овощей и много воды. Помимо ананаса, основой для разгрузочного дня становились грейпфруты. Их можно было есть около 3-4 штук.

Актриса рассказала, что теперь необходимо постепенно восстанавливать питание после диеты. Для этого она в малых дозах начинает есть омлеты, творог и овощные запеканки.

Стоит отметить, что метод Анны Михалковой базируется на недавних исследованиях ученых, о которых писала "Версия". Согласно наблюдениям за биологическими ритмами, человеку очень полезно съедать большую часть пищи до 15 часов. А после этого лучше потерпеть. Медики уверяют, что голодать придется недолго. Со временем организм подстраивается под режим и работает бодрее.







