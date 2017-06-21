Издержки профессии: актриса Лариса Удовиченко стремительно теряет зрение

По словам артистки, ее профессия связана с софитами и с обилием света, а во времена СССР ее вообще «слепило». За помощью Удовиченко решила обратиться в одну из глазных клиник, где ей и ее дочери сделали операции.

В своем Instagram-аккаунте Лариса Удовиченко рассказала о том, что стала стремительно терять зрение. В такой проблеме актриса винит «издержки профессии», ведь во время съемок и выступлений в театре на актеров сильно святят софиты и прочее специальное оборудование. Удовиченко рассказала и о своей дочери, которая страдала о близорукости.

По словам Ларисы Удовиченко, в клиники смогли помочь ее проблеме, а также вылечить ее дочь. Актриса рассказывает, что ее дочери операцию сделали всего за 14 минут, уже после нее она вышла со 100% зрением.

Сейчас, рассказала Удовиченко, она читает в очках. Однако, как посчитали пользователи, лучше читать в очках, чем вовсе ничего не видеть. Конечно же, нашлись и те, кто осудил актрису за рекламу, ведь она указала название клиники и ее рассказ поместили на страницу медицинского учреждения. Однако, поклонники Ларисы Удовиченко не стали обращать на это внимание и пожелали актрисе хорошего зрения и крепкого здоровья.