Панин поддержал скандальное заявление Ефремова о России и Крымском мосту

Панин поделился отрывком из скандального заявления Ефремова, намекнув, что придерживается точки зрения коллеги. Панин намекнул на это только косвенно, отметив, что Ефремов является "лучшим".

Буквально недавно актер Михаил Ефремов дал скандальное интервью, в котором рассказал о том, как можно помирить Россию и Украину. Тогда актер предложил в качестве компенсации за Крым подарить украинцам Крымский мост, а также обеспечить бесплатными поставками газа на ближайшие 10-15 лет. Позднее он отказался от своих слов, однако скандал уже разгорелся и пришел в негодование общественность.

Алексей Панин решил высказать свою поддержку Ефремову и опубликовал на своей странице в соцсети отрывок его интервью с пометкой "Лучший". Таким образом Панин ввязался в разгоревшийся скандал и отметил, что придерживается точки зрения Ефремова.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей также отреагировали на скандал и предложили отдать Украине вместо Крымского моста самого Михаила Ефремова, тогда всем будет хорошо.