Дэнни Де Вито пришел в бар со школьницей

Режиссер сериала "В Филадельфии всегда солнечно", в котором задействован Де Вито опубликовал снимок, на котором Дэнни сидит в баре со школьницей.

Дело в том, что в мае одна из американских выпускниц стал известна в сети благодаря тому, что пришла на выпускной с Дэнни Де Вито. Девушке удалось найти себе пару и решила заказать картонную фигуру актера. Снимок выпускницы произвел фурор в интернете и актер ответил девушке. Режиссер сериала "В Филадельфии всегда солнечно" Роб Макэлхенни поделился фото, на котором Дэнни Де Вито позирует с картонной фигурой той же школьницы.

В своей записи Роб обратился к девушке и подметил, что раз она взяла Дэнни на вечеринку в честь своего выпускного, то он взял ее бар.

Напомним, что в марте этого года Дэнни Де Вито был удостоен награды ""За заслуги перед Итальянской Республикой". Консул Италии Антонио Верде подчеркнул, что Дэнни Де Вито всегда выражал привязанность к своим итальянским корням на протяжении всей его карьеры.