Защитники Цымбалюк потребовали от Путина наказать Джигарханяна

Защитники Виталины Цымбалюк-Романовской хотят, чтобы президент России наказал Армена Джигарханяна за оскорбления и клевету в адрес бывшей супруги. Для этого было составлено специальное обращение, которое и передадут Владимиру Путину.

Конфликт между народным артистом России Арменом Джигарханяном и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской набирает новые обороты. Защитники пианистки хотят подключить к разбирательствам российское правительство. Известно, что ранее к Путину за помощью обращались защитники Джигарханяна, теперь же адвокаты Цымбалюк не намерены отступать.

Так, адвокаты Джигарханяна просили президента ужесточить ответственность СМИ, так как именно они, по мнению защитников, довели пожилого народного артиста до больничной койки. Теперь же защитники Цымбалюк-Романовской составили новое обращение к президенту, в котором потребовали наказать самого Джигарханяна, за его публичные оскорбления и клевету в адрес бывшей жены.

Они уверены, что звание народного артиста никак не освобождает Джигарханяна от того, чтобы он считался с законом, ведь перед ним все равны. Они поинтересовались у Путина, существует ли в Конституции такая статья, которая позволяет народным артистам всячески оскорблять и унижать людей, ниже их по статусу.