Анастасия Квитко удивила новым фото со складками на попе

«Русская Кардашьян», как Квитко называют в Сети, поделилась с фанатами новой фотографией из бассейна. Поклонников разочаровало количество и качество фотошопа на снимке.

Анастасия Квитко регулярно и щедро делится с подписчиками фотографиями себя в купальниках, выбирая для этого самые соблазнительные позы. После странного фото в спортзале, где её попу назвали «неравномерной» и «непропорциональной», девушка решила исправить ситуацию фотографиями из бассейна.

Поклонники отметили, что большое количество фотошопа опять было им заметно, но они уже привыкли к таким кадрам и даже считают их красивыми. Непонятным для них вновь осталась попа модели. На обоих снимках на бедре девушки чётко видны отвратительные складки с еле заметной «апельсиновой коркой». Они сильно контрастируют с идеальной ровной кожей модели на фото, что вызвало у некоторых фанатов гнев: «Либо зарисовывай всё, либо фотографируйся голой», - пишет один из них.