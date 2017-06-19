«Устрою бой на смерть»: Анфиса Чехова поразила подарком сыну на День рождения

Несмотря на то, что День рождения у сына Анфисы Чеховой уже прошёл, он всё равно продолжает получать подарки. Телеведущая поразила одним из самых приятных и неожиданных сюрпризов.

Сегодня Анфиса Чехова со своим сыном Соломоном вернулись в Москву после отдыха в Турции. Чтобы мальчик не расстраивался из-за окончившегося отпуска, и в честь его прошедшего праздника, телеведущая сделала ему подарок, ставший неожиданностью для неё самой. Вернувшись в свою московскую обитель, семейство обнаружило в неё десятки надувных шаров.

Они были любимых цветов Соломона - белые, чёрные, серые и прозрачные. Последние особенно понравились Анфисе Чеховой находящимися внутри перьями, эти шары она заберёт в свою спальню. Соломону же достанутся всевозможные динозавры, выше него ростом. А немного отдохнув с дороги, мальчик планирует устроить с ними бои не на жизнь, а на смерть, как он заявил звёздной маме.