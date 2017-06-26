Киркоров рассказал поклонникам, что "вытворял" с Королевой

Король ремейков Филипп Киркоров поделился в своем микроблоге интересным снимком, на котором он позирует с певицей Наташей Королевой.

31 мая Наташа Королева отметила свой юбилей: певице исполнилось 45 лет. По этому случаю Филипп Киркоров решил вспомнить их молодость. В социальной сети он опубликовал архивное фото 1994 года с Королевой, где она сидит у него на шее. По его словам, в те времена они с Наташей дурачились так, как только было возможно, и за эту фотографию в те времена он бы "получил" по попе. Киркоров подчеркнул, что прошло много лет, а они с Королевой до сих пор "вытворяют" что-то сумасшедшее и проводят время так же весело, как и в былые времена. Таким способом певец поздравил с днем рождения коллегу по цеху, вспомнив также слова песни "Хороший ты парень, Наташка".

Напомним, что недавно Филипп Киркоров предложил породниться певице Нюше. Исполнительница лишь сейчас впервые публично заявила о том, что ждет ребенка, хотя ее поклонники давно подозревали об этом. Филипп поздравил девушку с таким радостным событием и сказал, что вполне возможно, что на свет появится жених для его дочери или невеста для его сына.