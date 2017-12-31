"Не завязать узлом": Шнуров откровенно признался в полигами

Лидер рок-группы "Ленинград" ощутимо восстановился после разрыва с супругой Матильдой. На своём Instagram он опубликовал очередное стихотворение, в котором описал свою романтические похождения.

Сергей Шнуров громко заявил о своей полигамии тысячам подписчиков социальной сети. Он откровенно признался, что имел отношения со многими "светскими" и "полусветскими" дамами, покоряя для них целые "Ниццы". Музыкант отметил, что лучше всего отношения с противоположным полом ему даются в нетрезвом состоянии.

Знаменитость отметил, что его натура не ограничивается одной возлюбленной. По словам Сергея Шнурова, он отдает "музам" всего себя. Что касается семейных отношений - получается хуже. "Шнур не завязать узлом," - так рокер метафорически описал свое стремление к свободе. Он отметил: после "расставашек" все люди поначалу страдают. Однако затем встречают нового партнера и завязывают очередной роман. Сергей Шнуров подытожил: "Женщин много - я один".