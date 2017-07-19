Супруга Прилучного подтвердила слухи о проблемах в семье

Агата Муцениеце подтвердила слухи поклонников о проблемах в ее отношениях с Павлом Прилучным. Девушка заявила, что их брак "на паузе".

Довольно долгое время поклонники пары догадывались о том, что брак Агаты и Павла переживает тяжелые времена. Актриса подтвердила это в социальной сети Instagram. Агата опубликовала черно-белое изображение, дополнив его своим признанием. По словам Муцениеце, их брак с Прилучным сейчас "на паузе". Причем пара не уверена, решатся ли все эти проблемы и вовсе. Актриса попросила поклонников, чтобы те уважали ее и Прилучного, не забрасывая вопросами о личной жизни в такой трудный момент. Многие подписчики отметили, что в последнее время вместо совместных снимков с женой на странице Прилучного стали появляться кадры с его коллегой по цеху - актрисой Лукерьей Ильяшенко, которая, к слову, также состоит в браке.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемочной площадке телесериала "Школа". В 2011 году Агата и Павел сыграли тайную свадьбу. Спустя два года у них появился первенец - сын Тимофей. Два года назад стало известно, что на свет появилась их совместная дочь - Мия. Интересно, что после свадьбы с Прилучным Агата стала использовать свою девичью фамилию только в качестве псевдонима. Официально она взяла фамилию супруга.