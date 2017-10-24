Путин наградил Алсу званием заслуженной артистки РФ

Россия признала талант певицы Алсу Абрамовой на государственном уровне, присвоив ей соответствующий статус. Такой новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Алсу опубликовала в социальной сети снимок указа президент Владимира Путина от 30 мая. Среди прочих соотечественниц, вокалистка получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. В документе указано, что Алсу является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства, штаб-квартира которого расположена в Москве.

Солистка поблагодарила россиян за столь высокую оценку её заслуг. Отдельной благодарностью она наградила своих поклонников, родственников и друзей, которые все эти годы поддерживали её старания.

Стоит отметить, что 2018 году Алсу отмечает 18 лет с начала своей творческой карьеры на российской эстраде. Кроме того, совсем скоро ей исполнится 35. За это время она не только успела дать множество концертов и представить родную страну на "Евровидении", но также родить для неё трех новых граждан: двух дочек и сына.