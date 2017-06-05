Тина Канделаки расстроила поклонников дряблым телом

Популярная российская телеведущая Тина Канделаки уже несколько лет регулярно посещает тренажерный зал и активно тренирует свое тело. Однако недавно поклонники совсем не заметили результатов тренировок и упрекнули ведущую в дряблом теле.

Тина Канделаки в своем микроблоге в Instagram показала новое видео со спортивного зала, где знаменитость занимается растяжкой. Поклонники были удивлены, когда увидели тело Канделаки, которое совсем не напоминало спортивное. Многие стали говорить в комментариях о дряблости тела и не прокаченных мышцах пресса, также фолловеры увидели жировую прослойку в области живота.

На подобные комментарии Тина Канделаки реагировать не стала, а только подчеркнула, что с недавнего времени предпочитает быть веганом, а потому из своего рациона полностью исключила продукты животного происхождения.