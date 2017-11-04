В Уфе Ольгу Бузову поклонники встретили чак-чаком

Утром 27 мая Ольга Бузова прибыла в Уфу, так как там состоится ее концерт. Популярную артистку встретили поклонники с танцами и чак-чаком.

Организаторы привезли Ольгу в отель "Парк Сити". Именно там ее встретили поклонники. Бузовой подарили целую упаковку чак-чака, а также продемонстрировали ей танцы Башкирии. Организаторы для социальных сетей подготовили ролик с приключениями в Уфе. К слову, изначально концерт Ольги Бузовой планировали провести в ледовом дворце "Уфа-Арена". Поклонники певицы стали полагать, что она могла бы стать рекордсменом по количеству пришедших. Вот только после этого концерт был перенесен в развлекательный комплекс "Огни Уфы". В социальных сетях певица призвала выпускников Уфы посетить ее концерт, чтобы вместе отпраздновать конец учебного года.

Напомним, что 26 мая состоялось награждение премии RU.TV. Бузова разочаровала многих поклонников. Сначала всех удивил ее образ: она пришла в наряде инопланетянки и заявила, что захватит эту планету. Награда за "Самый сексуальный клип" ей так и не досталась, зато организаторы премии вручили ей специальную статуэтку - "Ольга Бузова года". Алексей Воробьев подшутил, что девушке тяжело было бороться за такую награду. Ольга пыталась выйти из положения, сказав, что все остальные ее награды заберет Киркоров, но, по мнению зрителей, выглядело это очень нелепо.