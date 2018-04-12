Нюша на премии RU.TV убедила фанатов в своей беременности

Певица Нюша на премии RU.TV удивила подобранным образом. Вместо привычных облегающих нарядов она выбрала довольно свободное белое платье, скрывающее живот.

Белое короткое платье Нюши хорошо скрывало талию и живот. К тому же девушка дополнила свой образ кардиганом в тон платью. Видимо, так она хотела убедиться, что никто не заметит изменения в ее фигуре. Этим она только лишний раз убедила фанатов в своей беременности. Слухи о том, что Нюша ждет ребенка ходят еще с прошлого года, когда она вышла замуж за Игоря Сивова. Спустя некоторое время она была замечена возле госпиталя "Лапино", где большинство звезд российской эстрады предпочитают рожать.

Напомним, что недавно Нюша выступала в Германии. Поклонники заметили, что на ней была одежда свободного кроя. Также не было яркой хореографии, на сцене Нюша вела себя довольно аккуратно. В социальных сетях девушка продолжает публиковать архивные фото, где показывает свой плоский живот. Очевидно, что так она пытается скрыть свою беременность, как думают подписчики. Фанаты певицы не понимают, зачем она старается скрыть то, что уже поняла общественность.