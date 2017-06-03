Поклонники хотят, чтобы бывшая наркоманка Дана Борисова как можно скорее вернула дочь

Дана Борисова не так давно добивалась у суда разрешения регулярно видеться с дочерью, несмотря на ее явное нежелание. Однако после недавней фотографии в социальных сетях поклонники уверены, что телеведущая сможет вернуть себе полноценную опеку над 10-летней Полиной.

Дана Борисова долго находилась в клинике и лечилась от наркомании. В это время ее дочка жила с отцом, который, по словам телеведущей, настраивал ее против матери. Поэтому, когда Борисова справилась с зависимостью и вернулась к нормальной жизни, она не могла общаться с дочерью. В течение последующего года лишь пыталась вернуть себя право регулярных встреч.

Последние фотографии в Instagram показывают, что старания телеведущей не прошли даром. Дана прекрасно проводит время с дочерью на природе, а вскоре собирается поехать с Полиной на Крит.

Поклонники выразили свою радость по поводу воссоединения матери и дочери. Многие даже уверены, что телеведущая очень скоро сможет вернуть себе полную опеку. Несмотря на то, что она бывшая наркоманка, подписчики уверяют, что Борисова сильно изменилась.