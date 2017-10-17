Дети Марии Кожевниковой получили мастер-класс от советских легенд хоккея

Хотя сыновьям Марии Кожевниковой ещё не так много лет, они очень любят спорт. В Сети актриса и общественный деятель указала, что они даже потренировались с советскими легендами хоккея, как сообщает VistaNews.

По словам Марии Кожевниковой, это был «мастер-класс с Великими». Сыновья актрисы занимались с Вячеславом Фетисовым, Алексеем Катасоновым и её отцом Александром Кожевниковым. Тренировка понравилась не только детям, но и маме. Мария Кожевникова показала несколько совместных снимков.

Интернет-пользователи порадовались тому, что актриса приучает детей к спорту. Такое полезно, поскольку воспитывает дух борьбы и призывает стараться для достижения своих целей. Также они отметили, что сыновья знаменитости очень похожи на своего дедушку.