Поклонники Сергея и Матильды Шнуровых начали делить имущество раньше самой звездной пары

Шнуровых раньше знали как одну из самых крепких семейных пар в истории российского шоу-бизнеса. Однако недавно пара решила подать на развод. Что именно повлияло на это решение, никто не знает. Бывшие возлюбленные решили не посвящать общественность в подробности их личной жизни. Поклонники звездной пары очень долго обсуждали тему развода Шнуровых, после чего начали делить их имущество.

В частности, фанатам звездной пары стало очень интересно, кто после развода станет владельцем их семейного ресторана CoCoCo, который они вместе открыли в 2012 году. Доход от ресторана не такой уж и маленький, хоть это и не основной источник дохода Шнуровых.

Сами экс-возлюбленные еще даже не задумывались о разделе имущества, так как пребывают в большом стрессе из-за того, что все же пришли к тому, что их брак обречен и пора разорвать их отношения.Сергей Шнуров в своем Instagram посвятил этой теме грустные стихи, в которых передал все, что чувствует по этому поводу. Матильда же опубликовала фото с Ксенией Собчак и рассказала о том, что ей сложно даже думать о том, что произошло в ее личной жизни с мужем.

Несмотря на развод, пара не разрывает всех отношений. Они решили оставить дружеские отношения и не прекращать общаться. Матильда заявила о том, что не хочет, чтобы общественность в чем-либо обвиняла ее экс-возлюбленного, поскольку он является очень ранимой личностью.