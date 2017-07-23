«Я ранен, может и убит»: Сергей Шнуров написал стихотворение о своем разрыве с женой

После поста с заявлением о разводе лидер «Ленинграда» разметил стихотворение, в котором рассказал о чувствах, которые он сейчас испытывает. По словам Шнурова, он потерял свою мечту и не смог обмануть судьбу.

В Instagram-аккаунте Сергея Шнурова появился снимок. На фотографии изображен сам музыкант, черно-белые тона снимка намекают на настроение певца. В описании тот прикрепил свое стихотворение, которое, по всей видимости, посвящено новости о разводе с женой Матильдой Шнуровой.

Стихотворение оформлено в манере, свойственной Шнурову. Аллегории сопровождаются нецензурной лексикой и честными признаниями. Шнуров пишет о том, что сейчас ему «очень больно». Музыкант размышляет о том, кем он является и кем он, возможно, хотел казаться. Шнуров сокрушается о невозможности обмануть судьбу и о том, что жизнь «выкатила ему счет».

«Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счёт.»

Пользователи оценили откровенное стихотворение Шнурова. Поклонники музыканта желают ему сил и терпения. Некоторые не покидают надежды о том, что пара Сергея и Матильды Шнуровых все же помирится и вновь будет вместе.