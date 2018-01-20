Звезда «Женской лиги» Ольга Тумайкина рассказала о том, как экс-муж бил ее «из зависти»

Актриса решилась рассказать о проблемах своего прошлого на шоу «Судьба человека», по словам Тумайкиной, в официальном браке со своим экс-возлюбленным она не состояла. Андрей Бондарь был актрисе гражданским мужем, который не смог перенести свои неудачи в карьере и стал бить жену из-за того, что та была успешнее.

По словам Ольги Тумайкиной, она с детства хотела стать актрисой. После школы она поступила в театральный университет, во время учебы она познакомилась с Андреем Бондарем. Между ними появились романтические чувства, однако семейная идиллия продлилась недолго.

В то время, как Тумайкина получала роли и играла не только в театре, но и в кино, Бондарь был не так успешен. Успехи гражданской жены не нравились мужчине, ведь тот тоже хотел преуспевать в актерской карьере. Тогда он стал применять к Тумайкиной насилие. По словам актрисы, она не заслуживала такого отношения. Сейчас она уже и не вспомнит, когда именно Бондарь стал поднимать на нее руку.

Тумайкина решилась уйти от Бондаря, однако разрыв отношений был неспокойным. Мужчина забрал у актрисы их общую дочь Полину и заявил, что ребенок будет жить с ним. В течении нескольких лет Тумайкина не могла видеть свою дочь, однако позже ситуация разрешилась.

Те времена стали для Тумайкиной сложным периодом, она не хочет вспомнить о пережитых эмоциях. Актриса рассказывает, что ситуация изменилась в лучшую сторону лишь тогда, когда она заставила себя перестать «сотрясать воздух». Тогда она забеременела вторым ребенком, а накал со стороны Бондаря исчез. Сейчас Тумайкина воспитывает Полину и свою вторую дочь Марусю. Имени отца второй дочери актриса не сообщает.