«Жизнь для Instagram»: Подписчики раскритиковали Нелли Ермолаеву за демонстрацию дорогой иномарки

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева продемонстрировала поклонникам подарок, который получила от мужа, как сообщает VistaNews. Однако подписчики раскритиковали её за демонстрацию дорогой иномарки, заявив, что у звезды «вся жизнь для Instagram».

На фото Нелли Ермолаева была с большим букетом красных роз, стоя у автомобиля марки Lexus, на крыше которого был огромный бант. Это не первая машина, которую презентовал девушке муж. Пару лет назад у неё появился Mercedes.

Некоторые интернет-пользователи порадовались такому подарку, подчеркнув, что Нелли Ермолаева получила его по праву. Однако большинство подписчиков публикация разозлила. Они заявили, что Нелли Ермолаева настолько много демонстрирует всего в Сети, что кажется, будто эти снимки – «показуха», а на самом деле ничего нет.