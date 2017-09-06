Теперь пользователи на все 100% уверенны, что ведущая «Орла и Решки» и экс-участник группы Smash на самом деле испытывают друг-к-другу романтические чувства. В Сети появились снимки и видео, на которых «сладкая парочка» без стеснения демонстрирует нежность, что очень обрадовало поклонников.

Слухи о романе Тодоренко и Топалова ходят уже давно. Сам певец лишь «подогрел» ажиотаж вокруг возможного ажиотажа, опубликовав в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором за спиной у него стоит таинственная незнакомка. Многим пользователям показалось, что на фотографии изображена Регина Тодоренко, так как часть лица девушки очень напоминает лицо самой ведущей популярного шоу о путешествиях.

После снимка в другом Instagram-аккаунте появилось видео, на котором Регину Тодоренко и Влада Топалова «поймали» за поцелуями и объятиями. Ролик был записан журналистом одного из изданий, действие происходило в популярной сети быстрого питания.

Пользователи ликуют и пишут, что давно мечтали наверняка быть уверенными в романе Топалова и Тодоренко. Паре желают любви и счастья. Певца и телеведущую называют «шалунишками», «милашками» и «лапочками». Ни Тодоренко, ни Топалов ролик с поцелуями пока что не комментировали.