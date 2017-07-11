Виталий Милонов сделал комплимент Ольге Бузовой

Знаменитый своими провокационными высказываниями депутат Госдумы Виталий Милонов вновь затронул тему Евровидения.

Милонов заявил, что смысл поездки на конкурс российских артистов уже нецелесообразно, так как посыл и картинка уже не те, какими были ранее. Депутат считает, что бессмысленно вкладывать силы в то, что изжило себя. На этот раз он вновь коснулся вопроса выступления российских представителей, в том числе потенциальных.

Так, он оставил свой комментарий под словами эпатажной певицы Ольги Бузовой о желании поехать в Иерусалим на Евровидение в следующем году. Также он отметил, что Бузова является более приятной, чем победительница Евровидения-2018, представительница Израиля Нетта. По версии Милонова, певицу могут не пропустить в следующий этап, потому что Бузова «не страшная», а наоборот, весьма милая. Однако, одновременно депутат не одобряет участников скандального проекта «Дом-2», которых он назвал «рептилоидами».